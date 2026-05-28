皇居・宮殿（左奥は宮内庁、2025年12月撮影／写真：共同通信社）現在、国会で検討されている「旧宮家（旧皇族）の男系男子子孫を養子に迎える案（旧宮家養子案）」と、「女性皇族が結婚後も皇室に残る案」。皇位継承資格を持つ次世代の男性皇族が悠仁さまお一人という状況において、この議論は極めて重要な局面を迎えている。しかし、その実効性、さらには憲法上の論点について、国民的な理解が十分に深まっているとは言い難い