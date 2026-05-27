【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MON7AがYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）にてパフォーマンスした2曲のライブ音源を6月7日に配信リリースする。 ■バンド生演奏で一発撮りパフォーマンス 現在TikTok総再生回数1億回超えの2nd シングル「僕のかわい子ちゃん」、そして昨年3ヵ月間でストリーミング累計1,600万再生を突破し、各SNSでもブーム