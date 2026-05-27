MON7A『THE FIRST TAKE』でパフォーマンスした「僕のかわい子ちゃん」「おやすみTaxi」の音源を配信リリース

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

MON7AがYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）にてパフォーマンスした2曲のライブ音源を6月7日に配信リリースする。

■バンド生演奏で一発撮りパフォーマンス

現在TikTok総再生回数1億回超えの2nd シングル「僕のかわい子ちゃん」、そして昨年3ヵ月間でストリーミング累計1,600万再生を突破し、各SNSでもブームを巻き起こし大きな話題を呼んだインディーデビュー曲「おやすみTaxi」の2曲で、それぞれバンド生演奏にて一発撮りでパフォーマンス。

公開から大きな話題となった2曲の公式音源がリリースとなる。

■リリース情報

2026.06.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「僕のかわい子ちゃん - From THE FIRST TAKE」

2026.06.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「おやすみTaxi - From THE FIRST TAKE」

■【画像】MON7Aのアーティスト写真

■【画像】「僕のかわい子ちゃん - From THE FIRST TAKE」のジャケット写真

■【画像】「おやすみTaxi - From THE FIRST TAKE」のジャケット写真

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

MON7A OFFICIAL SITE

https://www.universal-music.co.jp/MON7A/