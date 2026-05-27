MON7A『THE FIRST TAKE』でパフォーマンスした「僕のかわい子ちゃん」「おやすみTaxi」の音源を配信リリース
MON7AがYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）にてパフォーマンスした2曲のライブ音源を6月7日に配信リリースする。
■バンド生演奏で一発撮りパフォーマンス
現在TikTok総再生回数1億回超えの2nd シングル「僕のかわい子ちゃん」、そして昨年3ヵ月間でストリーミング累計1,600万再生を突破し、各SNSでもブームを巻き起こし大きな話題を呼んだインディーデビュー曲「おやすみTaxi」の2曲で、それぞれバンド生演奏にて一発撮りでパフォーマンス。
公開から大きな話題となった2曲の公式音源がリリースとなる。
■リリース情報
2026.06.07 ON SALE
DIGITAL SINGLE「僕のかわい子ちゃん - From THE FIRST TAKE」
2026.06.07 ON SALE
DIGITAL SINGLE「おやすみTaxi - From THE FIRST TAKE」
■【画像】MON7Aのアーティスト写真
■【画像】「僕のかわい子ちゃん - From THE FIRST TAKE」のジャケット写真
■【画像】「おやすみTaxi - From THE FIRST TAKE」のジャケット写真
■関連リンク
YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』
https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q
『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE
https://www.thefirsttake.jp/
MON7A OFFICIAL SITE
https://www.universal-music.co.jp/MON7A/