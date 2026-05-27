◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神門別啓人投手▽阪神モレッタ投手▽ＤｅＮＡ篠木健太郎投手▽巨人ティマ外野手【出場選手登録抹消】▽阪神桐敷拓馬投手▽巨人若林楽人外野手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンクアルメンタ投手▽日本ハム加藤貴之投手▽楽天古謝樹投手▽西武渡辺勇太朗投手【出場選手登録抹消】▽ソフトバンク大山凌投手