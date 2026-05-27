北中米ワールドカップで初のベスト８以上、そして優勝を目標に掲げる森保ジャパン。精鋭26人。誰が、何番を背負うのか。サッカー日本代表の公式アカウントが５月27日、４年に一度の大舞台に臨むサムライブルーの背番号を発表。スカッドリストは以下のとおり。※各ポジション、年齢順。GK23 早川友基（鹿島アントラーズ）12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）１ 鈴木彩艶（パルマ）DF５ 長友佑都（FC東京）３ 谷口彰悟（シント＝