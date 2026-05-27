「やばい泣きそう」「７番アツい」日本代表の“公式発表”にファン感動「想い背負ってるね」「後藤期待されてるのかな！」
北中米ワールドカップで初のベスト８以上、そして優勝を目標に掲げる森保ジャパン。精鋭26人。誰が、何番を背負うのか。
サッカー日本代表の公式アカウントが５月27日、４年に一度の大舞台に臨むサムライブルーの背番号を発表。スカッドリストは以下のとおり。※各ポジション、年齢順。
GK
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
１ 鈴木彩艶（パルマ）
DF
５ 長友佑都（FC東京）
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン）
４ 板倉 滉（アヤックス）
16 渡辺 剛（フェイエノールト）
22 冨安健洋（アヤックス）
21 伊藤洋輝（バイエルン）
20 瀬古歩夢（ル・アーヴル）
２ 菅原由勢（ブレーメン）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン）
MF／FW
６ 遠藤 航（リバプール）
14 伊東純也（ゲンク）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス）
19 小川航基（NEC）
11 前田大然（セルティック）
10 堂安 律（フランクフルト）
18 上田綺世（フェイエノールト）
７ 田中 碧（リーズ）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）
24 佐野海舟（マインツ）
８ 久保建英（レアル・ソシエダ）
17 鈴木唯人（フライブルク）
26 塩貝健人（ヴォルフスブルク）
９ 後藤啓介（シント＝トロイデン）
５大会連続でＷ杯出場の長友は今回も５番。ナンバー10は堂安が背負い、それぞれ怪我の影響で選外となった三笘薫が長く付けていた７番は田中、南野拓実の８番は久保が担う。この投稿には以下のような声があがっている。
「南野と三笘の想い背負ってるね」
「やばい泣きそうたまんない」
「タケが南野の背番号を継ぐのアツいって」
「田中碧と久保がエモイ」
「田中７番アツいな」
「碧７番泣けるわ」
「俺たちの後藤、９番！」
「後藤９番が１番驚き」
「後藤期待されてるのかな！」
「唯人は17番！」
「やっぱり代表は14番！」
５月31日に行なわれる壮行試合のアイスランド戦後、日本は事前キャンプ地モンテレイ（メキシコ）へ移動。ベースキャンプ地はナッシュビル（アメリカ）で、本大会のグループステージＦ組ではオランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！
サッカー日本代表の公式アカウントが５月27日、４年に一度の大舞台に臨むサムライブルーの背番号を発表。スカッドリストは以下のとおり。※各ポジション、年齢順。
GK
23 早川友基（鹿島アントラーズ）
12 大迫敬介（サンフレッチェ広島）
１ 鈴木彩艶（パルマ）
DF
５ 長友佑都（FC東京）
３ 谷口彰悟（シント＝トロイデン）
４ 板倉 滉（アヤックス）
16 渡辺 剛（フェイエノールト）
22 冨安健洋（アヤックス）
21 伊藤洋輝（バイエルン）
20 瀬古歩夢（ル・アーヴル）
２ 菅原由勢（ブレーメン）
25 鈴木淳之介（コペンハーゲン）
６ 遠藤 航（リバプール）
14 伊東純也（ゲンク）
15 鎌田大地（クリスタル・パレス）
19 小川航基（NEC）
11 前田大然（セルティック）
10 堂安 律（フランクフルト）
18 上田綺世（フェイエノールト）
７ 田中 碧（リーズ）
13 中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）
24 佐野海舟（マインツ）
８ 久保建英（レアル・ソシエダ）
17 鈴木唯人（フライブルク）
26 塩貝健人（ヴォルフスブルク）
９ 後藤啓介（シント＝トロイデン）
５大会連続でＷ杯出場の長友は今回も５番。ナンバー10は堂安が背負い、それぞれ怪我の影響で選外となった三笘薫が長く付けていた７番は田中、南野拓実の８番は久保が担う。この投稿には以下のような声があがっている。
「南野と三笘の想い背負ってるね」
「やばい泣きそうたまんない」
「タケが南野の背番号を継ぐのアツいって」
「田中碧と久保がエモイ」
「田中７番アツいな」
「碧７番泣けるわ」
「俺たちの後藤、９番！」
「後藤９番が１番驚き」
「後藤期待されてるのかな！」
「唯人は17番！」
「やっぱり代表は14番！」
５月31日に行なわれる壮行試合のアイスランド戦後、日本は事前キャンプ地モンテレイ（メキシコ）へ移動。ベースキャンプ地はナッシュビル（アメリカ）で、本大会のグループステージＦ組ではオランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】あの時、君は若かった…厳選写真で振り返る北中米W杯日本代表メンバー26人の“ビフォーアフター”！