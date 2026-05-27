InstagramやFacebookを運営する米メタ社が提供するテキスト投稿型のSNS『Threads』。今年5月ごろから、『Threads』上で徐々に人気を集め、注目を浴びているのが、無印良品から発売されている『立体メッシュ持ち手付き巾着』だ。【写真】“自分好み”のカスタマイズが流行！無印のメッシュ巾着SNSで人気沸騰！無印の『メッシュ巾着』「この商品はSとMの2サイズの展開で、カラーはどちらもグレー、カーキ、黒の3色。SNS上では、本