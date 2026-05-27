豪雨などによる災害で高速道路が被災した場合に備え、復旧作業の手順などを確認する訓練が、東広島市の山陽自動車道西条インターチェンジで行われました。 訓練は豪雨などによる土砂災害が発生し、道路が被災した想定で行われたものです。 ＮＥＸＣＯ西日本や警察などから参加した約９０人が、ドローンで被害状況を把握したり、遠隔操作で調査できる点検ロボットを使用して道路の下にある排水設備の内部を見たりし