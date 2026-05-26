◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人３―８ソフトバンク（２６日・東京ドーム）巨人の堀田賢慎投手が今季初登板から６試合連続無失点を記録した。１―７の６回から登板。６回をテンポよく３者凡退に仕留めると、続く７回もマウンドへ。１死から近藤に右翼線二塁打を浴びたが、後続の栗原を１４７キロ直球で空振り三振、山本恵を中飛に打ち取り無失点で切り抜けた。「きょうは正直、投げている球があまり良くなかった。ただ