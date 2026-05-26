スターバックス コーヒー ジャパンは5月27日、日本上陸30周年記念の第2弾として、初夏のひとときを彩る限定フードおよび限定グッズを発売する。植物由来の素材で仕上げたプラントベースフードや、夏気分を盛り上げる日常使いしやすいMDがラインナップされている。プラントベースフード○初夏を彩るプラントベースフードのラインナップ軽やかで爽やかな味わいのプラントベースフード全5品が登場する。一部商品には、形やサイズを理