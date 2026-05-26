【ワイルドライガー ゴクオウ】 6月 予約開始 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、ムービングキット「ワイルドライガー ゴクオウ」をタカラトミーモール含む「T-SPARK ZONE」流通限定商品として6月に予約受付を開始する。 本商品は「SYNERGENEX」シリーズにて「モンスターハンター」と