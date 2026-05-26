【「スリムスーツケース LBB-800」ブラック】 5月26日 発売中 参考価格：30,400円 ビーズは「BIBILAB」ブランドより、「スリムスーツケース LBB-800」新色のブラックを発売した。参考価格は30,400円。 本製品はカメラの三脚やコスプレ用道具などを解体せずしまえる、高さ87センチ幅36.5センチのスーツケース。ブラック版は新たに4輪