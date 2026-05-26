【「スリムスーツケース LBB-800」ブラック】 5月26日 発売中 参考価格：30,400円

ビーズは「BIBILAB」ブランドより、「スリムスーツケース LBB-800」新色のブラックを発売した。参考価格は30,400円。

本製品はカメラの三脚やコスプレ用道具などを解体せずしまえる、高さ87センチ幅36.5センチのスーツケース。ブラック版は新たに4輪全てにキャスターストッパーを備え、機材や戦利品などで重くなったスーツケースが勝手に滑り出すことのない設計となっている。

内寸の高さは約79.5センチ。A1ポスターやテニスラケット、1/3スケールドールなども収納でき、それ以上のサイズのものは外側のDカンに市販ベルトを通して固定できる。

すぐに取り出したい荷物に、本体を開かずにアクセスできるフロントオープンポケットも備える。A4サイズまで収納でき、開閉部分はミニテーブルとしても使える。またUSB Type-A/C両対応のUSBポートとケーブルも備え、モバイルバッテリーを接続すれば移動中の充電も可能となっている。

この他耐荷重約1kgのドリンクホルダー、耐荷重約500gの荷物フックも備える。容量は約61リットルで、長距離の遠征にも耐えうるケースとなるだろう。

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