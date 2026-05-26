タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリーオモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が5月26日、放送されます。今回は、千葉県千葉市にある創業43年の中華料理店が登場します。【画像】小学校4年生が手描きしたケチャップアートがかわいい！おすすめの「トリさんオムライス」もおいしそう！ボリューミーなメニューも！同店では、カツオだしベースのタレを豚、鶏ガラ