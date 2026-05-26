タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が5月26日、放送されます。今回は、千葉県千葉市にある創業43年の中華料理店が登場します。

【画像】小学校4年生が手描きしたケチャップアートがかわいい！ おすすめの「トリさんオムライス」もおいしそう！ ボリューミーなメニューも！

同店では、カツオだしベースのタレを豚、鶏ガラベースで合わせたスープに細ちぢれ麺を使い、ゴマ油きの効いた自家製メンマ、ワカメを添えた「ラーメン」を500円で提供。小鉢が2つも付いており“破格”となっています。

さらに、豚肉、ハム、白菜、タケノコなどたくさんの具材を使った「五目あんかけ焼きそば」（900円）や、白髪ネギと自家製チャーシューが決め手の「ネギチャーシュー炒飯（チャーハン）」（750円）などもあり、約60種類のメニューをそろえています。

同店は、現在もバイクで出前を行うパワフルな80代の店主と、2代目となる息子が経営。さらに、小学校4年生の孫娘が、接客だけでなく、店のホームページの開設・更新などを担当しています。孫娘のおすすめは「トリさんオムライス」（850円）で、注文が通るとハイテンションで喜び、自らケチャップで店のキャラクターを描くのが恒例になっています。客も同メニューについて「炒飯の要素が入っててご飯がパラパラなんですよ。これがやみつきになる」と絶賛。

実は、コロナ禍で一時、店を閉める話がありましたが、孫娘が「お店頑張らないとダメでしょ」と父親にげきを飛ばしたことがきっかけで営業を続けているということです。｢お客さんを増やして人気にしたい｣という夢を持つ孫娘と同店の様子が放送。

番組では、怪しげな店構えながら、こだわりすぎる料理と赤字確定のサービスで話題を呼んだ千葉市の「御食事処 和舎門」の最新密着映像も紹介されます。

番組の進行はお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二さんが務め、フリーアナウンサーの鷲見玲奈さん、お笑いトリオ「ネプチューン」の堀内健さん、ダンス＆ボーカルグループ「GENERATIONS from EXILE TRIBE」の小森隼さんがゲストとして出演します。