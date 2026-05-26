かっぱ寿司は、2026年6月3日の「かっぱ寿司 久屋大通店」グランドオープンを記念し、『かっぱ寿司 久屋大通店グランドオープン記念商品』を、久屋大通店限定で販売する。また、公式アプリで「かっぱ寿司 久屋大通店」をお気に入り登録した人に、店内飲食限定200円(税込)OFFクーポンを配信する。【特別価格で販売する『みなみ鮪 中とろ』などの画像はこちら】〈久屋大通店グランドオープン記念商品 概要〉『みなみ鮪中とろ』と、店