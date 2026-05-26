２６日の東京株式市場は強弱観対立のなかも主力株中心に買いが優勢の地合いとなり、日経平均株価は４日続伸し最高値更新基調が続く可能性が高そうだ。日経平均は前日まで３営業日で５３００円以上も水準を切り上げており、目先スピード警戒感からの利益確定売り圧力が想定されるところ。ただ、世界的なリスクオン相場が続くなか上値指向を維持する公算が大きい。前日の米国株市場は戦没者追悼記念日に伴い休場だったが、イ