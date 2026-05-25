元「欅坂46」のメンバーで俳優の長濱ねる（27）が、素肌を見せたノースリーブ姿の最新ショットを披露し、絶賛の声が寄せられている。【映像】長濱ねるのビキニ姿や素肌を見せた最新ショットこれまでもInstagramで、色気あふれるワンピース姿や胸元を大胆に見せた写真集のオフショットなどを公開してきた長濱。2025年6月の投稿では、フィンランドの海で撮影したセクシーなビキニショットをアップし、「すごい…」「フィンランド