「佐久間宣行のNOBROCK TV」に出演し話題の女優の伊勢川乃亜さんが『FLASH』に登場しました。【写真】鮮やかな黄色のビキニがまぶしい伊勢川乃亜さん伊勢川は舞台を中心に活躍する伊勢川さん。YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」にも出演し、ドッキリ企画でのブチギレ演技で一躍脚光を浴びました。自身初となるビキニグラビアでは、腹筋が浮き出る引き締まったスレンダーボディを披露しています。伊勢川さんはXで「オフ