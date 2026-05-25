「佐久間宣行のNOBROCK TV」に出演し話題の女優の伊勢川乃亜さんが『FLASH』に登場しました。



【写真】鮮やかな黄色のビキニがまぶしい伊勢川乃亜さん

伊勢川は舞台を中心に活躍する伊勢川さん。YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」にも出演し、ドッキリ企画でのブチギレ演技で一躍脚光を浴びました。自身初となるビキニグラビアでは、腹筋が浮き出る引き締まったスレンダーボディを披露しています。伊勢川さんはXで「オフショだけど、これもお気に入り」と投稿。撮影時の画像を公開しています。



同誌には、永尾まりやさん、立花ことりさん、UNJOUR TOKYOらも登場しました。



【伊勢川乃亜さんプロフィール】

いせかわのあ 27歳 1998年10月12日 生まれ 愛知県出身 小学6年生で名古屋 の劇団ひまわりに入所。ミュージカルコースに進み、本格的に女優を志す。大学進学と同時に活動の場を東京に移し、多くの舞台に立つ。YouTubeチャンネル 「佐久間宣行のNOBROCK TV」出演を機に注目を集める。現在はラジオ番組『FRIDAYBREAK』（NACK5）でパーソナリティを務め、自身のYouTubeチャンネル「伊勢川乃亜♡おはのんチャンネ ル」も話題に。舞台『紅哭 -KURENAI-』（5月27日から東京・シアターサンモールのほか、大阪、愛知で公演）に出演する。最新情報は、公式 X（@10noa12）、公式Instagram（@ noa_isekawa）