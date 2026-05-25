お笑いコンビ・EXITの、りんたろー。(40)が24日、自身のインスタグラムを更新し、恩師との2ショットを披露した。 【写真】師弟再会の2ショット長谷川氏がデカイりんたろー。が小さい!? 「遂に、大学時代のサッカー部の監督だった長谷川健太さんにお会い出来ました!」と元Jリーガーの長谷川健太氏(60)との2ショットを掲載した。「灰になるまで走れとしごかれた日々も今はいい思い出です。2