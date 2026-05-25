タイの英語日刊紙「バンコク・ポスト」のウェブサイトがこのほど伝えたところによると、タイと中国の間の観光関係は長年、一方通行でした。多くの中国人観光客がタイを訪れ、タイは中国人観光客のためにインフラ整備や宣伝マーケティングを進め、ホテルや観光産業全体のエコシステムを構築してきました。一方、旅行プラットフォームTrip.com（トリップドットコム）の2025年のデータによると、2024年3月に中国が一連の国に対してビ