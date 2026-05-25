日本人は学校で英語を学ぶ機会が多いものの、英語でスラスラと会話ができる人は多くないでしょう。特に発音が似ている言葉を使ってしまうことがあるようです。ケニアに在住している日本人の漫画家でありイラストレーター、さらにオカリナ講師でもあるジャスティンさんの作品『日本人はLとRの区別がつかない』は、そんな日本人の英語に関するあるあるを描いています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、81万回以上閲覧され注目を