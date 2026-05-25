25日午前、小国町の金属加工工場で機械から出火する火事があり、従業員2人が体調不良を訴え、病院に搬送されました。25日午前9時すぎ、小国町小国町の日本重化学工業小国工場で「機械から黒煙が上がっている」と工場の従業員から119番通報がありました。消防によりますと、工場にある機械の内部で何かが燃えているとみられ、煙を吸うなどした従業員2人が体調不良を訴え、病院に搬送されました。命に別条はないということです。小国