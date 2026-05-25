大相撲の夏場所は２４日に千秋楽を迎え、小結・若隆景が優勝を飾った。２横綱２大関が不在とはなったが、大混戦に沸いた１５日間で取材班が聞いたしびれる名言、味わい深い“迷言”を紹介する。幕下・大森（初土俵一番相撲）「ずっと眠かった」→（３日目二番相撲で連勝）「今日はギラギラでした」幕内・朝白龍（８日目に連敗４でストップ。横綱・豊昇龍から）「『脇が開きすぎている。接着剤をつけた方がいいのでは？』と