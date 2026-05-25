【モデルプレス＝2026/05/25】テレビ朝日では、2026年7月クールのオシドラサタデー枠で『夏色の雲が恋と嵐をまきおこす』（よる11時〜／7月11日スタート）を放送することが決定。ACEesの深田竜生が主演を務め、同じくACEesの浮所飛貴が共演する。【写真】STARTOイケメン、メンバーとキス寸前◆深田竜生、連ドラ初単独主演 浮所飛貴と共演ジュニア5人組アイドルグループ・ACEesの深田が連続ドラマ単独初主演に決定。メンバーの浮所