【モデルプレス＝2026/05/25】Aぇ! group、草間リチャード敬太、西村拓哉が6月3日発売の「anan」2498号（マガジンハウス）に登場。映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）とスペシャルコラボが実現した。【写真】Aぇ! group、草間リチャード敬太らと雑誌表紙◆映画「おそ松さん」と「anan」がスペシャルコラボ松野家の6つ子、おそ松を末澤誠也、カラ松を正門良規、チョロ松を佐野晶哉、一松を小島健、十四松を草