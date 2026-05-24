１９日、貴州省黔東南ミャオ族トン族自治州麻江県壩芒プイ族郷で、電力復旧作業に当たる南方電網貴州凱里麻江供電局の職員。（貴陽＝新華社配信／丁浩竽）【新華社貴陽5月24日】中国貴州省の電力網を管理運営する中国南方電網傘下の貴州電網は、凱里供電局管内の谷岩10キロボルト送電線が23日、電力供給を再開したと発表した。黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州麻江県壩芒（はぼう）プイ族郷楽坪村