2025-26シーズンのラ・リーガで、“期待外れだった選手”たちを『MARCA』が選出した。その中でも大きく取り上げられたのが、レアル・マドリード所属のFWフランコ・マスタントゥオーノだ。昨夏、リーベル・プレートから4500万ユーロで加入した18歳のアルゼンチン代表FWは、将来のエース候補として大きな期待を集めていた。シャビ・アロンソ監督の下、シーズン序盤はスタメン起用も続いていたが、徐々に存在感は低下。シーズン後半に