【モデルプレス＝2026/05/24】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）が5月13〜14日、東京ドームにて「SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ‘YAKUSOKU’」を開催。ここでは13日公演の様子をレポートする。【セットリストあり】【写真】KPOP12年目男性アイドル、可愛らしいお揃いポーズ◆SEVENTEEN、約1年ぶりの日本ファンミ「SEVENTEEN 2026 JAPAN FANMEETING ‘YAKUSOKU’」はグループとして「SEVENTEEN 2025 JAPAN FANMEETIN