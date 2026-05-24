ビジネスでもプライベートでも、第1印象を左右する上で欠かせない“清潔感”。ヘアにおいても、適切なケアを取り入れるのがクリーンな印象をまとうためには重要な要素です。男性の頭皮は女性よりも皮脂分泌が盛んな傾向があり、ベタつきやニオイなど頭皮トラブルが起きがち。加えて髪のうねりや乾燥は、ヘアスタイリングの仕上がりにも影響するため解消しておきたいところ。ここでは、毎日のホームケアで取り入れるのにおすすめの