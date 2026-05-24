元乃木坂４６で女優の西野七瀬がＳＮＳを更新し、ドレス姿を公開した。２４日までにインスタグラムを更新した西野は、「『ＣＲＵＮＣＨＹＲＯＬＬＡＮＩＭＥＡＷＡＲＤＳ２０２６』いよいよ本日開催となります。どんな作品が賞を受賞するのか、わたし自身も楽しみです」とコメントすると、赤のワンショルダードレス姿をアップ。「授賞式は生配信もございますので、ぜひ以下からチェックしてください」と続けた。この投