休日や平日の夜、お気に入りのゲームに没頭するのは最高に楽しい。しかし、ふと画面の向こうから現実に戻った瞬間、とてつもない虚無感に襲われた経験はないだろうか。ガールズちゃんねるに5月中旬、「ゲームやってると虚しくなる」というトピックが立った。トピ主はゲーム中に感じる思いをこのように打ち明けている。「レベルアップしても強い武器を手に入れても、レベルアップしたのは自分じゃなくてゲームの中のキャラクター。