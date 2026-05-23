【J1百年構想リーグ WEST第18節】(サンガS)京都 1-0(前半0-0)長崎<得点者>[京]ラファエル・エリアス(51分)<警告>[京]新井晴樹(28分)、アピアタウィア久(84分)[長]チアゴ・サンタナ(9分)主審:高崎航地├京都は?貴裁監督ラストマッチで有終の美、長崎撃破で8試合ぶりの90分間勝利└京都退任の?貴裁監督、5年半の思いあふれ涙「明確な失敗をしてしまった自分に対し、一緒に高みを目指そうと…」