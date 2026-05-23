µþÅÔvsÄ¹ºê »î¹çµÏ¿
¡ÚJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° WESTÂè18Àá¡Û(¥µ¥ó¥¬S)
µþÅÔ 1-0(Á°È¾0-0)Ä¹ºê
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[µþ]¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹(51Ê¬)
<·Ù¹ð>
[µþ]¿·°æÀ²¼ù(28Ê¬)¡¢¥¢¥Ô¥¢¥¿¥¦¥£¥¢µ×(84Ê¬)
[Ä¹]¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê(9Ê¬)
¼ç¿³:¹âºê¹ÒÃÏ
¨§µþÅÔ¤ÏúÄµ®ºÛ´ÆÆÄ¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¡¢Ä¹ºê·âÇË¤Ç8»î¹ç¤Ö¤ê¤Î90Ê¬´Ö¾¡Íø
¨¦µþÅÔÂàÇ¤¤ÎúÄµ®ºÛ´ÆÆÄ¡¢5Ç¯È¾¤Î»×¤¤¤¢¤Õ¤ìÎÞ¡ÖÌÀ³Î¤Ê¼ºÇÔ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¡¢°ì½ï¤Ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¡Ä¡×
µþÅÔ 1-0(Á°È¾0-0)Ä¹ºê
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[µþ]¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹(51Ê¬)
<·Ù¹ð>
[µþ]¿·°æÀ²¼ù(28Ê¬)¡¢¥¢¥Ô¥¢¥¿¥¦¥£¥¢µ×(84Ê¬)
[Ä¹]¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê(9Ê¬)
¼ç¿³:¹âºê¹ÒÃÏ
¨§µþÅÔ¤ÏúÄµ®ºÛ´ÆÆÄ¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¡¢Ä¹ºê·âÇË¤Ç8»î¹ç¤Ö¤ê¤Î90Ê¬´Ö¾¡Íø
¨¦µþÅÔÂàÇ¤¤ÎúÄµ®ºÛ´ÆÆÄ¡¢5Ç¯È¾¤Î»×¤¤¤¢¤Õ¤ìÎÞ¡ÖÌÀ³Î¤Ê¼ºÇÔ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¡¢°ì½ï¤Ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¡Ä¡×