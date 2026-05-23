将棋の伊藤匠叡王＝王座＝に斎藤慎太郎八段将棋が挑む第１１期叡王戦五番勝負第４局が２３日、大阪・泉佐野市の「犬鳴山温泉み奈美亭」で指され、１５５手で先手・斎藤が勝利。シリーズ２連敗から２連勝とし、２０１８年の王座以来通算２期目のタイトルへ「あと１勝」とした。斎藤が７１手目で八段の金を寄り、次いで後手・伊藤も二段の金を寄る。ここで立会人の井上慶太九段が「まさか千日手じゃないでしょうね」と話したと