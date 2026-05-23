将棋の伊藤匠叡王＝王座＝に斎藤慎太郎八段将棋が挑む第１１期叡王戦五番勝負第４局が２３日、大阪・泉佐野市の「犬鳴山温泉 み奈美亭」で指され、１５５手で先手・斎藤が勝利。シリーズ２連敗から２連勝とし、２０１８年の王座以来通算２期目のタイトルへ「あと１勝」とした。

斎藤が７１手目で八段の金を寄り、次いで後手・伊藤も二段の金を寄る。ここで立会人の井上慶太九段が「まさか千日手じゃないでしょうね」と話したところ、さらに斎藤が４５分の考慮の末、同じ金を寄った。斎藤は「割と早々に駒繰りが甘くて、途中から『千日手になればいいな』というくらい先手番としてはつらい将棋でした」と振り返った。

しかし「どうやったら千日手になるのか分からないので、むしろ打開しにいきました」と前を向いたことが奏功。お互いに持ち時間を使い切り、一分将棋で粘り続けて勝機を得た。「第５局につなげることができて良かったと思うんですけど、内容的にまだまだ改善しないと」と３１日の最終局（千葉・柏市「柏の葉カンファレンスセンター」）へと気持ちを切り替えていた。

敗れた伊藤は「中盤から終盤にかけて、うまく指せていない将棋が続いている。改善して臨まないと」と３連覇へと気持ちを引き締め直していた。