鹿児島の名物、そうめん流し。発祥と言われる唐船峡そうめん流しはどのように誕生したのでしょうか。歴史に迫ります。 ■GWにぎわう唐船峡名物そうめん流しに長蛇の列 ゴールデンウィーク真っただ中の今月4日。指宿市の唐船峡そうめん流しには、県外ナンバーの車が多く見られました。 （客）「大分から。9時半に来た」入口には、最後尾が見えないほどの長蛇の列ができていました。 午前11時&