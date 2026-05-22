ソラシドエアは、保有機材に機材不具合が発生したため、6月3日から7日にかけて計30便を欠航すると発表した。5月8日から定時整備中のボーイング737-800型機（機体記号：JA801X）で、部品交換に時間を要することから整備期間を延長することとなった。同時期に実施される別の機体の整備により機材が不足するため、欠航を決めた。影響旅客数は1,389名。■欠航便SNJ21東京/羽田（06：10）〜沖縄/那覇（08：55）／6月3日・5日SNJ22沖