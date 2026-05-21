【モデルプレス＝2026/05/21】元AKB48でタレントの高橋みなみが5月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。食卓の様子を公開した。【写真】35歳元AKB神7「お店のような盛り付け」5品並んだ食卓◆高橋みなみ、野菜たっぷりの食卓披露高橋は「いただきます」とつづり、円形のランチョンマットの上に置かれた料理の写真を投稿。同日ストーリーズ投稿で公開していたオクラの豚巻きをメインに、卵焼き、刻んだきゅうりとネギをのせた