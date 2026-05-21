エスエス製薬は20日、ED治療薬『シアリス』について、OTC医薬品としての製造販売承認を取得したと発表し、現在発売に向けて準備中と明らかにした。【画像】市販薬初 医療用と同成分の睡眠改善薬、発売日が発表医療用医薬品のシアリス錠は、これまで100ヶ国以上で医師の診療・処方のもと使用され、20年以上にわたりED治療薬として多くの男性をサポートしてきた。日本国内における使用実績は今年で20年目を迎え、今回の承認によ