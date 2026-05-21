【モデルプレス＝2026/05/21】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が5月19日に自身のInstagramを更新。友人との外出時のファッションを公開し、話題になっている。【写真】「今日好き」出身19歳美女「スタイル良い」美ウエスト輝くミニ丈トップス姿◆榊原樹里、ショート丈トップスでウエストチラリ榊原は「お友達と富士急行ってきた 中学