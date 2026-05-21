「今日好き」榊原樹里（じゅり）、ミニ丈トップスから美ウエスト輝く「スタイル良い」「似合ってます」と反響
【モデルプレス＝2026/05/21】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が5月19日に自身のInstagramを更新。友人との外出時のファッションを公開し、話題になっている。
【写真】「今日好き」出身19歳美女「スタイル良い」美ウエスト輝くミニ丈トップス姿
榊原は「お友達と富士急行ってきた 中学生ぶりに行けて楽しかった」とつづり、写真を投稿。モニュメントの前でポーズをとる姿では、Gジャン風のアウターにショート丈のトップス、ボリュームのあるデニムを合わせ、引き締まったウエストが際立つスタイルを見せている。
この投稿には「服装がめっちゃオシャレ」「似合ってますね」「可愛すぎる」「格好良いのも素敵」「スタイル良い」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追かけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」出身19歳美女「スタイル良い」美ウエスト輝くミニ丈トップス姿
◆榊原樹里、ショート丈トップスでウエストチラリ
榊原は「お友達と富士急行ってきた 中学生ぶりに行けて楽しかった」とつづり、写真を投稿。モニュメントの前でポーズをとる姿では、Gジャン風のアウターにショート丈のトップス、ボリュームのあるデニムを合わせ、引き締まったウエストが際立つスタイルを見せている。
◆榊原樹里の投稿が話題
この投稿には「服装がめっちゃオシャレ」「似合ってますね」「可愛すぎる」「格好良いのも素敵」「スタイル良い」などとコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追かけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
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