4人が死傷した戦車の砲弾破裂事故を受け、中止されていた日出生台演習場での実弾射撃訓練が5月25日から再開されることがわかりました。 【写真を見る】戦車砲弾破裂4人死傷事故1か月、実弾射撃訓練を再開へ10式戦車は「原因調査終了まで除外」陸自・日出生台演習場 日出生台演習場では4月21日、実弾射撃訓練を行っていた10式戦車の砲塔内で砲弾が破裂し、隊員4人が死傷しました。この事故を受けて陸上自衛隊では、日出生台演