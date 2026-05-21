【モデルプレス＝2026/05/21】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが5月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のために作った弁当を公開し反響を呼んでいる。【写真】46歳1児の母アナウンサー「色鮮やか」2歳長男への手作り弁当披露◆宮崎宣子、息子が手作り弁当完食2歳長男への弁当作りの悩みや工夫を度々投稿してきた宮崎は「昨日のお弁当」「完食」「ありがとうございます」とつづり、写真を投稿。息子