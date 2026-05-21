1児の母・宮崎宣子、2歳長男への手作り弁当に反響「顔付きのおにぎりすごい」「おかず沢山で見てて楽しい」
【モデルプレス＝2026/05/21】元日本テレビで現在はフリーの宮崎宣子アナウンサーが5月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。息子のために作った弁当を公開し反響を呼んでいる。
【写真】46歳1児の母アナウンサー「色鮮やか」2歳長男への手作り弁当披露
2歳長男への弁当作りの悩みや工夫を度々投稿してきた宮崎は「昨日のお弁当」「完食」「ありがとうございます」とつづり、写真を投稿。息子への愛情溢れる弁当を披露した。黄色い弁当箱に、にっこりマークの形に切り抜いた海苔を貼ったおにぎりや鮭、ウインナー、ブロッコリー、ハンバーグ、金時豆、揚げ物、花の形の人参などが入った彩り豊かな弁当となっている。
この投稿に「顔付きのおにぎりすごい」「おかず沢山で見てて楽しい」「お弁当美味しそう」「完食おめでとうございます」「綺麗に食べて貰えたら嬉しいよね」「息子くんも頑張りましたね」「こんなお弁当作って貰いたい」「色鮮やかで素敵」「栄養満点ですね」など反響が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】46歳1児の母アナウンサー「色鮮やか」2歳長男への手作り弁当披露
◆宮崎宣子、息子が手作り弁当完食
2歳長男への弁当作りの悩みや工夫を度々投稿してきた宮崎は「昨日のお弁当」「完食」「ありがとうございます」とつづり、写真を投稿。息子への愛情溢れる弁当を披露した。黄色い弁当箱に、にっこりマークの形に切り抜いた海苔を貼ったおにぎりや鮭、ウインナー、ブロッコリー、ハンバーグ、金時豆、揚げ物、花の形の人参などが入った彩り豊かな弁当となっている。
◆宮崎宣子の投稿に反響
この投稿に「顔付きのおにぎりすごい」「おかず沢山で見てて楽しい」「お弁当美味しそう」「完食おめでとうございます」「綺麗に食べて貰えたら嬉しいよね」「息子くんも頑張りましたね」「こんなお弁当作って貰いたい」「色鮮やかで素敵」「栄養満点ですね」など反響が寄せられている。
宮崎は2002年4月に日本テレビに入社し、2011年12月に一般男性と結婚。2012年3月に日本テレビを退社後、フリーに転身。2021年12月に「歳の差10歳」の男性と再婚、2023年10月に出産を発表した。（modelpress編集部）
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