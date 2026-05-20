5月19日、「WEB女性自身」が、歌手で女優の小泉今日子と俳優で演出家の豊原功補が破局したと報じた。2015年に交際が報じられてから約11年。長きにわたった親密な関係の解消に、世間に衝撃が広がっている。2018年には、小泉が所属事務所から独立したタイミングで、個人事務所の公式HPで豊原と交際していることを公表。当時、豊原は家庭を持っていたが、妻子とは別居状態だったことも告白し、堂々と“不倫”を明かしていた。「報