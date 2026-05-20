5月19日、「WEB女性自身」が、歌手で女優の小泉今日子と俳優で演出家の豊原功補が破局したと報じた。2015年に交際が報じられてから約11年。長きにわたった親密な関係の解消に、世間に衝撃が広がっている。

2018年には、小泉が所属事務所から独立したタイミングで、個人事務所の公式HPで豊原と交際していることを公表。当時、豊原は家庭を持っていたが、妻子とは別居状態だったことも告白し、堂々と“不倫”を明かしていた。

「報道によると、不倫を公表してから、2人の間でけんかが絶えなかったようです。さらに、公表した翌年の2019年には同棲を解消しており、関係性に徐々に亀裂が入っていたといいます」（芸能ジャーナリスト）

不倫の公表後、小泉は女優業から距離を置くようになり、豊原が手がける舞台をプロデュースするなど、サポートにまわるようになった。同時に豊原も、テレビドラマや映画などの出演オファーが激減した。

前出の芸能ジャーナリストは、今回の破局で豊原の金銭的な苦悩が危惧されると語る。

「豊原さんは、NHK大河ドラマをはじめ多くの映像作品に出演してきました。不倫公表後の仕事減は避けられず、もちろん収入も激減しました。そんななかで、元家族への養育費なども支払っていたのです。そんな厳しい状態の豊原さんへ、金銭的なサポートをしていたのが小泉さんでした。一等地に所有するマンションを3億円で売却し、演出家として夢を追う豊原さんに対して熱心に資金を工面していたのです」

“同じ夢を追う同士”といい、切磋琢磨してきた2人。しかし、夢を追う男と、それを支える女性の愛の形は、うまくはいかなかったようだ。

「小泉さんは、2025年4月期にはドラマ『続・続・最後から二番目の恋』（フジテレビ系）が11年ぶりに復活した際、主演を務めました。さらに、2026年1月から5月までツアー『KK60〜コイズミ記念館〜KYOKO KOIZUMI TOUR 2026』を開催し、大成功に終わったばかり。一方の豊原さんは、舞台や短編映画などを中心に地道に活動を続けています。広がってしまった2人の収入格差も、破局のひとつの理由だったのかもしれません」（同前）

不倫から始まった恋。幸せな結末は訪れなかった。