“元・青汁王子”のバイクメーカーが「新型バイク」発表！“ラストワンマイル”と呼ばれる物流の最終拠点から各家庭への配達現場において、いま大きな転換期が訪れています。これまで配達を担ってきた原付一種（50cc以下）ガソリン車が、環境規制の強化に伴い生産を終了。【画像】これが発表された「新型バイク」です！（17枚）その代替となる持続可能な新しい配達手段として、電動バイクへの期待が高まっているのです。しか