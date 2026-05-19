5月19日 公開 ポストの画像 フリューは5月19日、公式Xにて新作タイトルに関するポストを投稿した。 投稿されたポストには「New FURYU Game Reveal」という文言とともに画像が添付されている。ほぼ黒の画像となっているが、中央には薄っすらと何かが写っており、画像を拡大したり明るくすると何かが見えるかもしれない。 加えて、ポストにはXのアカウント「@AnomalyZCO」がメンションされてい